Regolamento di conti tra 007? | la vendetta di Salvini su FdI

Ladel “Bimbominkia” (citazione dalle chat di Fratelli d’Italia) contro Giorgia Meloni non si è fatta attendere. Anzi. E per colpire l’amica/nemica di governo, il vicepremier Matteoha scelto il terreno più scivoloso in assoluto per l’alleata, quello dei servizi segreti e dello scandalo dello Spyware di Paragon inoculato nei telefoni di giornalisti e attivisti, come il direttore di Fanpage Francesco Cancellato e Luca Casarini (ma le “vittime” italiane dell’hackeraggio sarebbero almeno altre 4).E’ bastata una frase disui servizi per scatenare il caos (contro Giorgia)È bastata una dichiarazione all’apparenza solo avventata dialla presentazione della proposta di legge della Lega sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, per scatenare il diluvio. Il caso Paragon? “Non conosco la società in questione, non ci ho mai avuto a che fare, non ha mai collaborato con realtà a me vicine o conosciute e quindi non so cosa rispondere, onestamente”, ha detto.