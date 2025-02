Lapresse.it - Regione Marche, approvato il piano per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari

Un sistema integrato di interventi e servizi per ilsocio-lavorativodell’autoritàa limitativi o privativi della libertà personale. È l’obiettivo del primo “di azione 2024-2026”dallache prevede investimenti per oltre 15 milioni di euro. “Ilsociale e lavorativo è un passaggio cruciale per la riabilitazione e l’inclusione, con un impatto positivo sulla sicurezza della comunità”, ha dichiarato Filippo Saltamartini, vicepresidente della Giunta e assessore alla sanità e ai servizi sociali. “Vogliamo offrire percorsi concreti che riducano il rischio di recidiva e favoriscano l’autonomiacoinvolte”.Le linee d’intervento Ilsi sviluppa attraverso diverse linee di intervento, rispondendo ai bisogni regionali in materia di inclusione sociale, formazione, supporto alla famiglia, mediazione giuridica e assistenza sanitaria.