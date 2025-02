Ilgiorno.it - Regione Lombardia a favore dell’uscita dell’Italia dall’Oms? Legambiente: “Non scherziamo, i cittadini vogliono aria pulita”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Laè una delle regioni più inquinate d’Europa. E se negli ultimi ha fatto progressi nel campo della qualità dell’ciò “è dovuto ai vincoli europei e internazionali”. Per questosi oppone con forza alla mozione approvata in consiglio regionale pochi giorni fa nella quale si chiede che la giunta sostenga il Governo nell’eventuale decisione di uscire dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sulla scia di quanto fatto negli Stati Uniti dal presidente Donald Trump. La mozione della Lega Nella proposta, presentata dalla Lega e approvata con 43voli e 23 contrari, si invita “a sostenere il Governo nella valutazione, in piena autonomia, del ruolonell’Oms qualora non vi siano più le condizioni di sostenibilità economica per rimanervi”.