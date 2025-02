Anteprima24.it - Regione Campania alla Bit, domenica inaugurazione con De Luca

Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno lasarà presenteBit Milano, tra i più importanti appuntamenti del settore turismo in ambito internazionale, in programma dal 9 all’11 febbraio – a FieraMilano (Rho). L’dello stand “.Divina” – presso il padiglione 11- si terràprossima, 9 febbraio, alle ore 10.30presenza del Presidente dellaVincenzo De. Nel corso della tre giorni, lo spazio espositivo della, si legge in una nota, ospiterà un fitto programma di momenti di approfondimento sui temi di punta della programmazione turistica dellaper l’anno appena iniziato: turismo sostenibile – dalle aree marine protette al programma borghi, salute e benessere – turismo religioso – tra cammini spirituali e iniziative in occasione dell’anno giubilare – turismo artigianale di valorizzazione delle eccellenze del “saper fare” campano, turismo enogastronomico con la presentazione del progetto “Praesentia” che racconta l’identità campana attraverso il gusto.