Reggio Emilia, frode fiscale per oltre 100 milioni di euro: operazione della Guardia di Finanza. 179 indagati in tutta Italia

L’ennesima associazione a delinquere, attiva innel campo delle frodi fiscali efalsa fatturazione, è stata scoperta grazie a una imponentedidi, città che ancora una volta si accredita come capitalecriminalità organizzata di stampo economico. I numeri sono impressionanti e documentano il dilagare del ricorso a pratiche illecite tese ad evadere il fisco e a riciclare gli enormi capitali illeciti che ne derivano.203 capi di imputazione, 70disottoposti a sequestro per un volume presumibile di affari illeciti che supera i 100, 179 persone indagate (uno, nel frattempo, è morto) per attività che risalgono fino al 2016. Novanta di loro risiedono in-Romagna, la “silicon valley” delle società cartiere dedite alla falsa fatturazione.