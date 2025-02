Tg24.sky.it - Reggio C., usava documenti del fratello defunto per evadere controlli

Leggi su Tg24.sky.it

È iniziata come una routine: un controllo alla circolazione stradale. Ma dietro una semplice verifica, si è celato un inganno svelato dai Carabinieri della Stazione di Scilla (RC) e di Calanna (RC).I primi giorni di gennaio i militari della Stazione di Scilla hanno fermato un’autovettura lungo le strade della zona. La procedura era quella di sempre: identificare il conducente e verificare i. Ma qualcosa non quadrava nonostante il volto raffigurato nella patente di guida mostrata assomigliava molto al conducente.A quel punto, i Carabinieri hanno chiesto l'intervento della Stazione di Calanna, poiché il fermato risultava residente nel territorio di competenza di quella Stazione, dando il via a una serie di accertamenti. Dopo aver esaminato meglio la situazione, è quindi emerso che la patente non apparteneva all’indagato ma al