Reggiana-Cesena | le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani devono assicurarsi la salvezza, mentre i romagnoli devono avvicinare la zona play-off.si giocherà domenica 9 febbraio 2025 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani sono decimi con 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. La squadra di Viali nelle ultime cinque partite ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio, ma è chiamata a dare di più per blindare la salvezza.I romagnoli sopravanzano di un solo punto i prossimi avversari, e nelle ultime cinque partite hanno portato a casa solo una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La squadra di Mignani vuole riprendere la corsa verso i play-off che fino a qualche mese fa la vedeva come una seria candidata.