Record allarmante è Gennaio 2025 il mese più caldo di sempre

La scoperta e il dato che sta preoccupando non poco è arrivato secondo alcune indagini fatte dal Copernicus ClimateUn datoche sta facendo preoccupare non poco gli esperti del clima di tutto il mondo. Già perché secondo alcuni dati che sono stati forniti dal Copernicus Climate c’è stato un aumento del calore e della temperatura come non mai nell’ultimo, ovvero il primodel, èilpiùdi(Ansa Foto) Cityrumors.itE si tratta di unche fa venire i brividi anche perché certificherebbe che c’è un problema climatico molto serio e sul quale non si può distogliere l’attenzione, soprattutto a verificare i grandi che sono stati registrati solo neldi.Già perché, lo scorsoè stato ilpiùmai registrato nella storia e questa è una cosa molto preoccupante, destabilizzante.