Sololaroma.it - Real Madrid-Atletico Madrid, il pronostico de LaLiga: dalla chance mix al multigol

Leggi su Sololaroma.it

Prima del ritorno in campo delle competizioni europee, che saranno protagoniste con l’andata dei playoff, ci aspetta un weekend ricco di emozioni nei massimi campionati europei. Sarà un sabato decisamente ad alta tensione in Liga, con la capitale spagnola che si prepara al derby che vale la testa della classifica.edsono divise in campionato da un solo punto e si affronteranno domani, sabato 8 febbraio, alle ore 21, nella stupenda cornice del Santiago Bernabeu.Match di fondamentale importanza per i Blancos, reducesconfitta con l’Espanyol esofferta vittoria in Coppa del Re contro il Leganes.che proverà ad implementare il proprio vantaggio rispetto ai cugini, tentando di aprire un piccolo ma significativo divario in classifica. Per Mbappe e compagni si aprono due settimane delicate, che prevederanno anche la doppia sfida con il Manchester City in Champions League.