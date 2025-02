Sport.quotidiano.net - Real-Atletico, il clasico in tv e in streaming: dove vedere il derby di Madrid

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 febbraio 2025 –è il piatto forte del ventitreesimo turno di Liga. Domani alle 21, infatti, scenderanno in campo i blancos contro i colchoneros, in quello che è molto più di untra due squadre della stessa città. La rivalità tranon ha bisogno di presentazioni: due tra le squadre più importanti al mondo, che nel corso degli anni si sono affrontate in tutte le competizioni, dalla Liga alla Champions, passando per la Coppa del Re e la Supercoppa spagnola. Quando si parla delmadrileño non si possono non citare le finale di Champions del 2014 e del 2016, nelle quali furono i blancos a trionfare, così come non può non essere menzionata la Supercoppa UEFA 2018, nella quale a festeggiare dopo i tempi supplementari furono i colchoneros.