Re Carlo e Camilla in Italia ad aprile | tra gli appuntamenti anche un incontro con Papa Francesco

Arriva la conferma da Buckingham Palace: Ree la reginasaranno ina inizio«celebrare i forti rapporti bilaterali tra Regno Unito» e il nostro paese. I due sovrani gireranno per tre giorni tra Roma e Ravenna. Previsti incontri istituzionali con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, presubilmente in Vaticano. ReIII e la reginasaranno da noi quando festeggeranno il loro ventesimo anniversario di matrimonio, che cade il 9. Una data non sempre lieta dato che nel 2021, morì il principe Filippo, padre dell’attuale sovrano. “Il re e la regina sono assolutamente felici di recarsi in, per celebrare i legami tra i due Paesi. Il fatto che il loro anniversario di matrimonio cadrà durante la visita è un’aggiunta gradita.