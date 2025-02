Dilei.it - Re Carlo, Camilla furiosa con lui: urla e insulti. Le rivelazioni di un membro dello staff

Leggi su Dilei.it

Reha avuto un unico vero amore nella vita,Parker Bowles. La loro relazione, se si conta il periodo di clandestinità, dura da 50 anni. E per la prima volta in tutto questo tempo si parla di un litigio furibondo tra loro., lite furibonda con parolacceImpossibile pensare che in una coppia così longeva non ci siano mai stati diverbi. Rehanno spesso questionato. Il Sovrano ha seriamente preoccupato sua moglie nei mesi scorsi, quando, invece che curarsi dal cancro e riposarsi, insisteva per presenziare agli eventi di Corte.Anche Harry è stato per loro un altro problema, soprattutto quando rivelò al mondo che la matrigna “è una donna cattiva”. Main quel caso si è schierato in difesa di, contro il figlio.Ogni volta che si è messo un ostacolo tra loro,hanno trovato il modo di aggirarlo e di rafforzare la loro sintonia, dovuta al fatto che condividono molte passioni, come la vita in campagna, i cavalli, il giardinaggio e poi la Parker Bowles è una donna poco apparisce che davanti al marito ha sempre fatto un passo indietro.