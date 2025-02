Inter-news.it - Ravezzani sicuro: «Problema dell’Inter è a centrocampo. Frattesi incompiuto!»

Fabioha le idee chiare in merito alle cause alla base delle difficoltà riscontrate in questa stagione dall’Inter. La sua attenzione, in particolare, è rivolta alnerazzurro.LA CONSIDERAZIONE – Fabioha pubblicato sul suo account X un commento volto a sottolineare quelle che sono, dal suo punto di vista, le fragilitàin questa stagione. Il direttore di Telelombardia ha messo nel mirino ildei meneghini, indicando due particolari fattori negativi: «Ilè a. Calhanoglu fatica dopo lunga assenza, Mkhitarian ha 36 anni eresta un eccellente e incostante. Senza soldi per il mercato si doveva vendere un pezzo pregiato per investire su 2 bei prospetti, anziché puntellare la squadra».e ildel: un ragionamentoLA RIFLESSIONE –invita la dirigenza nerazzurra a riflettere sulla possibilità di affondare il colpo per dei prospetti interessanti a