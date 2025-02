Internews24.com - Ravezzani analizza: «Vi dico qual è il problema dell’Inter. E su Frattesi…»

di Redazione, il giornalistala pesante sconfittacontro la Fiorentina e spiegaè secondo lui ildei nerazzurriNell’ultimo match di campionato, l’Inter ha subito una pesante sconfitta contro la Fiorentina che ha sollevato interrogativi sulle attuali prestazioni della squadra. Il giornalistahato l’andamento della partita, approfondendo le cause di questa debacle e cercando di individuare i problemi che affliggono i nerazzurri in questo momento delicato della stagione. Ilè a centrocampo. Calha fatica dopo lunga assenza, Mikhtarian ha 36 anni e Frattesi resta un eccellente e incostante incompiuto. Senza soldi per il mercato si doveva vendere un pezzo pregiato per investire su 2 bei prospetti, anziché puntellare la squadra.