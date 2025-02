Secoloditalia.it - Rapina in casa sulla Cassia, muore un bandito: la procura di Roma indaga il vigilante per omicidio

È morto iltore centrato da un colpo di pistola alla testa esploso ieri sera da una guardia giurata a. L’uomo, un cittadino romeno di 24 anni, era stato soccorso in gravissime condizioni, non cosciente, e operato nella notte.Secondo quanto si apprende ladiha iscritto ilnel registro degliti per. Il 24enne romeno stava derubando, insieme ad altri tre complici, un’abitazionevia. A sparare è stata una guardia giurata 60enne, che abitava sul pianerottolo dove è avvenuto il furto.La vicina chiede aiuto,interviene e spara ai banditi: uno di loro in “condizioni disperate”Il, raggiunto alla testa dallo sparo è stato ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Filippo Neri, non ha documenti e nessuno si è presentato al suo capezzale.