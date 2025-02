Terzotemponapoli.com - Ranieri: “Volevo Kolo Mouani”

: “A Hummels e Paredes ho concesso un giorno di vacanza”Claudioha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Venezia. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, i giallorossi vogliono rialzare la testa in campionato e vanno a caccia della seconda vittoria di fila in trasferta in Serie A: non succede da un anno.Quello che ho detto sui Friedkin è vero, hanno speso una barca di soldi. Qualcuno dice che li hanno spesi male e posso condividere, non li hanno spesi bene. Non voglio fare il difensore di nessuno. Hanno meso un miliardo e due, e ne dovranno mettere forse un altro per lo stadio. Il discorso del Fair Play Finanziario è un’altra cosa e riguarda gli stipendi. Hanno un tetto che non possono superare e questo si ripercuote per quest’anno, per il mercato di giugno e forse quello di gennaio 2026.