Ilnapolista.it - Ranieri: «I Friedkin hanno speso una barca di soldi. Alcuni diranno: ‘Li hanno spesi male’, è vero»

Leggi su Ilnapolista.it

La Roma torna in campo domenica alle 12.30 al Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. La conferenza stampa del mister giallorosso Claudio: «Walker? Lo potevamo prendere noi, ma non avevamo»«Quello che ho detto suiunadiposso dire: ‘Li, però limessi. Io non voglio fare il difensore di nessuno. Mamesso 1billion e più. E ne spenderanno un altro per fare lo stadio. Ora sappiamo che bisogna rispettare il FPF.un tetto che oltre questo non possono andare e si ripercuote per quest’anno e per il prossimo. Bisogna riuscire ad aumentare le entrate e diminuire le uscite. Come si fa questo? Cercare di andare avanti in Europa così entrano più. Ci sono molte cose che vanno valutate e possono portare dei