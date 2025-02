Unlimitednews.it - Ranieri “Date tempo alla Roma, Hummels e Paredes in vacanza”

(ITALPRESS) – Già eliminata dCoppa Italia, nona in Serie A con 31 punti, costretta a fare a meno dei propri tifosi per il divieto di trasferta e pronta a viaggiare senza due leader come. Lasfiderà in queste condizioni il Venezia al ‘Penzò nel lunch match di domenica (12:30) valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. L’assenza del tedesco e dell’argentino non è legata ad infortuni, ma ad una decisione di Claudio: “Non saranno convocati perchè ho dato loro una– ha spiegato il tecnico in conferenza stampa -. Con De Rossi e Juric giocavano poco, con me hanno giocato tanto. Hanno dato tutto quello che era nelle loro possibilità. Sono più utili se adesso ricaricano le energie e passano delcon le loro famiglie”. Possibile chance quindi per i nuovi acquisti, su tutti Victor Nelsson (fresco di debutto a San Siro) e Lucas Gourna-Douath, ma esiste la possibilità che anche Anass Salah-Eddine faccia rifiatare Angelino a sinistra.