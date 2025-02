Juventusnews24.com - Ranieri a sorpresa: «Io e il presidente della Roma volvevamo quel giocatore, ma è andato alla Juve». L’annuncio in conferenza

di RedazionentusNews24: di seguito le dichiarazioni ainstampa su uno degli obiettivi del mercato, passato pointusL’allenatoreClaudioè intervenuto instampavigiliasfida contro il Venezia per parlare anche di Kolo Muani, ultimo acquisto del mercato– «lo che ho detto sui Friedkin è vero. Hanno speso una barca di soldi e alcuni posso dire: ‘Li hanno spesi male’ è vero, però li hanno messi. Io non voglio fare il difensore di nessuno. Ma hanno messo 1billion e più. E ne spenderanno un altro per fare lo stadio. Ora sappiamo che bisogna rispettare il FPF. Hanno un tetto che oltre questo non possono andare e si ripercuote per quest’anno e per il prossimo. Bisogna riuscire ad aumentare le entrate e diminuire le uscite.