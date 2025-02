Internews24.com - Ranieri a Sky: «Fiorentina Inter? Noi incredibili, sulla classifica dico questo». Poi la battuta su Kean

di Redazionea Sky, ecco l’vista del giocatore viola dopo, lasue gli obiettivi inÈ terminato il recupero di, partitarotta – come in molti avranno modo di ricordare – dopo il malore accusato da Edoardo Bove. Bene, i nerazzurri sono stati schiacciati dalla squadra allenata da Palladino che seppur con tantissime assenze è riesciuto a battere i ragazzi allenati di Simone Inzaghi per ben 3 reti 0 con la doppietta die la rete di. I viola superano così la Juventus ina pari partite, mentre i meneghini rimangono secondi alle spalle del Napoli. Proprio ai margini della sfida lo stessoha parlato così a Skygara:SU– «Siamo stati. Eravamo in emergenza e abbiamo tirarto fuori qualcosa di stratosferico.