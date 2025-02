Puntomagazine.it - Rangers Qualiano vincono contro il Virtus Baia

Tra gli ultimi match, Iin casailottenendo un risultato di 3 -1La scorsa settimana, il 1° febbraio, isono scesi in campo per affrontare i loro avversari, i giocatori del. È stata una partita combattuta, disputata in casa, che si è conclusa con un importante punteggio di 3-1, permettendo alla squadra di rimanere nelle posizioni alte della classifica. Attualmente, isono in fase di preparazione e di intenso allenamento in vista del prossimo match, che si terrà domenica 9 febbraiola Boys Pianurese, a Pianura, alle ore 15:00. Inoltre, alcuni calciatori non saranno disponibili per il prossimo in: Aliperta, che è stato squalificato, e Angelino, che mancherà per motivi di salute.Infine il direttore calcistico Pasquale Palma ha rilasciato una dichiarazione: “Siamo fiduciosi, la società è attenta ai bisogni della squadra”L'articoloilproviene da Punto! - Il web magazine.