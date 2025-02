RAMPANT REDS RAGGIUNGI FINALE EFL Cup vs Newcastle

Leggi su Justcalcio.com

Il Liverpool ha raggiunto la loro primasotto Arne Slot e ha continuato la loro difesa della Coppa EFL in grande stile colpendo il Tottenham ad Anfield per creare unacontro il.In forma Cody Gakpo ha aperto il punteggio come parte di un display dominante da parte dei padroni di casa, perforando in prima volta dall'interno della scatola da una consegna diagonale Salah.Mohamed Salah ha sollevato un calcio feroce oltre Antonin Kinsky sei minuti dopo l'intervallo, capitalizzando spietatamente a seguito del portiere che ha fatto cadere Darwin Nunez all'interno della scatola.