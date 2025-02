Ramalho | Se c’era un anno per avere una finale europea a Bilbao è stato questo perché Athletic è incredibile

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-06 23:46:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga:Jonah(31 anni) Vivrà da Kuwait the Duel Trae Girona, le due squadre che ha nel cuore. La difesa di Romo, che accumula esperienze nel calcio asiatico e ha una corda per espandere una carriera, è saltato alla prima squadra atletica mentre Munian, che parla nella sua avventura argentina ed è diventato il primo giocatore di colore a giocare con il Rojiblanca.CHIEDERE. Atletico, soddisfacendo tutte le fasi di allenamento, Girona, Osasuna, Málaga, Arabia, Bahrain e ora Kuwait. Come si arriva a Kazma e cosa c’è il calcio lì?RISPOSTA. Dopo il mio palcoscenico in Bahrein, l’opportunità di venire in Kuwait è nata con il Kazma SC. Ho deciso di tornare nei paesi arabi poiché è una sfida personale continuare a giocare in campionati che non sono quello del mio paese.