Movieplayer.it - Ralph Fiennes spiega perché aveva inizialmente rifiutato il ruolo di Voldemort: "Avevo un po' di snobismo"

Leggi su Movieplayer.it

L'attoreha ricordato la sua esperienza sul set della saga di Harry Potter, svelandoha accettato ildiè stato premiato durante la quarantesima edizione del Santa Barbara International Film Festival e, durante una conversazione con il regista Edward Berger, ha ricordatoildi. L'attore ha poi accettato di recitare nei film di Harry Potter, portando in vita il villain in modo convincente e terrificante. L'iniziale rifiuto deldiRicordando la sua prima reazione all'offerta di essere coinvolto nella saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling,ha ammesso: "Ero semplicemente ignorante. Nonvisto i film per poterli disprezzarli, semplicemente non livisti.