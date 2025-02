Gamerbrain.net - Rainbow Six Siege 2 verrà annunciato a breve?

Leggi su Gamerbrain.net

Dal suo debutto nel 2015, Tom Clancy’sSixsi è imposto come uno dei giochi più influenti nel panorama degli sparatutto tattici. La sua formula basata sulla strategia, il lavoro di squadra e la distruttibilità ambientale ha saputo conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo. Ubisoft ha continuamente supportato il titolo con aggiornamenti, nuovi operatori e mappe, mantenendo viva l’attenzione della community. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che l’azienda francese potrebbe essere al lavoro su un sequel, potenzialmente chiamatoSix2 oX.Secondo un utente su X (Twitter), noto come fraxiswinning, Ubisoft potrebbe annunciare il sequel durante il Six Invitational 2025 (SI 2025), l’evento competitivo più importante per la community di, che si terrà dal 14 al 16 febbraio 2025 presso il MGM Music Hall at Fenway.