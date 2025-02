Liberoquotidiano.it - Rai 2, miracolo in video: altro che "rete morta", cosa traina la rinascista

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (Pomeriggio di Rai 2) Rai 2, da tempo dichiarata per, sta invece dando netti segnali nel day time. Determinante il contributo di Milo Infante che con Ore 14 anche martedì ha sfiorato il milione di spettatori con l'8.56% di share sull'onda di fatti di cronaca come i fratellini maltrattati a Cosenza. Platea in prevalenza femminile per un format che ha ottenuto anche buoni colpi giornalistici come l'intervista a Maria Angioni, la pm del caso Denise Pipitone, poi indagata. Capitalizza il traino Pierluigi Diaco che con BellaMa'lambisce i 900mila spettatori e il 10% di share in una puntata a tema Sanremo con la presenza di Nicola Di Bari e Marino Bartoletti e poi Marco Morandi a mettere in musica le emozioni di grandi pezzi festivalieri.