Raggiunto accordo con Kyma Mobilità dopo un percorso impegnativo

Tarantini Time QuotidianoLa UGL ha sottoscritto l’importanterelativo al premio di risultato per il triennio 2025-2027, che riguarda tutti i dipendenti di. Ilche ha condotto a questo risultato non è stato né semplice né rapido, ma tortuoso e costruito passopasso. Ci sono stati momenti di tensione tra le parti coinvolte, ma sempre nel rispetto dei ruoli. Il Segretario Provinciale UGL Autoferrotranvieri Andrea Basile ed il Segretario Aziendale Riccardo Lupoli non hanno temuto di andare controcorrente, consapevoli della forza conferitagli dai lavoratori, rispetto alle altre OO.SS.. Il bilancio aziendale positivo, per la nostra Organizzazione Sindacale, è stato ottenuto anche grazie al sacrificio e la dedizione dei lavoratori, per questo abbiamo continuato, seppur da soli, nel protestare anche raggiungendo momenti di tensione elevati, ritenendo che la premialità maggiore avrebbe dovuto coinvolgere tutti i lavoratori.