Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino preso a calci in testa dalla baby gang, gli aggressori filmano il brutale pestaggio

Civitanova Marche (Macerata), 7 febbraio 2025 – Aggredito da unasubisce une viene filmato da uno della banda. Per le gravi lesioni riportate un minorenne civitanovese è ora ricoverato all’ospedale di Civitanova, con una prognosi di un mese. Il fatto si è verificato mercoledì sera al Varco sul mare e dalle immagini si vede la vittima rannicchiata a terra che cerca di parare i colpi proteggendosi il volto, mentre in tre lo riempiono di, anche alla, e di pugni, con un quarto impegnato a filmare tutto con il suo cellulare. Il video - che per un breve lasso di tempo è stato anche on line prima di essere ritirato - racconta di una aggressione cruenta nei confronti dell’adolescente, ad opera di coetanei che dopo avergli assestato ripetutamente colpi in tutto il corpo lo hanno lasciato tramortito.