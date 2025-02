Milleunadonna.it - "Irriverente e anticonformista ma per Sanremo mi metto a dieta". Willie Peyote e l'impietosa fotografia di noi italiani

Leggi su Milleunadonna.it

Con lui i luoghi comuni non esistono. E così quando ha saputo da Carlo Conti che sarebbe andato aha subito annunciato. “Mia dieta”, in barba a chi pensa che la preoccupazione per la forma fisica sia sempre da declinare al femminile. D’altra parte, anche con il suo brano “Grazie ma no.