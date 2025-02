Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. "Contro la Fermana non si può fallire»

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Vigor continua a lavorare sodo per farsi trovare pronta. Il derbylanon si può, ecco allora che mister Mauro Antonioli continua ad alzare il ritmo e l’intensità degli allenamenti, in sostanza non vuole lasciare nulla di intentato. Oltre a Marco Romizi, nella lista degli ex entra di diritto anche Gianfranco D’Errico che nella lontana stagione 2013/2014 ha militato proprio tra le fila dei canarini. "Si, a Fermo ho giocato una stagione e ci sono stato molto bene - aggiunge Gianfranco D’Errico -. Ne sono passati di anni, quindi pensiamo al presente. Oggi Vigor esono, per certi aspetti, simili. Entrambe hanno voglia di allontanarsi dalle zone calde della classifica: laha già mostrato il suo valore, ha dimostrato di saper reagire battendo formazioni molto blasonate.