Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. Cotugno e il Sora: "Una sfida aperta»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domenica Antonioritroverà davanti la squadra a cui ha segnato quest’anno, in campionato. Quelche era scappato al Claudio Tomei in vantaggio, ma ripreso dal centrocampista di Matera, classe 2005, con una conclusione di destro dall’area piccola. "Una giornata che non dimenticherò mai, molto emozionante in quanto c’era anche mio papà sugli spalti" confida il giovane centrocampista dei fidardensi. Che ricorda di "una partita molto equilibrata in cui avrebbero potuto spuntarla tutte e due le squadre. Il mio gol in quella partita fu quello che ci permise di pareggiarla e quindi è stato emozionante per tanti motivi". Una rete decisiva e chissà che domenicanon possa concedere il bis. Magari riprendendosi quella maglia da titolare che non ha trovato a Termoli (entrato solo negli ultimi minuti al posto di Miotto), ma che ha invece indossato nell’ultima partita casalinga, contro il Chieti.