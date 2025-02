Gqitalia.it - Queste sono le scarpe da trail running top del momento, così belle che puoi usarle anche in città

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.C’è unazza selvaggia nel: sentieri che si snodano tra boschi e montagne, il battito del cuore che accelera in salita e la sensazione di libertà assoluta. Ma senza legiuste, questa avventura può trasformarsi in un incubo. Scegliere le miglioridaè una faccenda delicata: devono infatti garantire ottime prestazioni sui terreni irregolari, secchi o talvoltafangosi. Una varietà di condizioni tali per cui è necessario avere delleche siano super grippanti, comode e protettive. Perché ilè l'elevazione della corsa su terreni naturali e irregolari, dunque un allenamento aerobico fantastico che èavventura.