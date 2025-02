Linkiesta.it - Quell’impercettibile differenza tra i casi Almasri e Majidi

Non essendo a capo di nessuna milizia criminale e non avendo mai diretto un lager, Maysoon, ventotto anni, regista e attivista curda per i diritti umani in fuga dall’Iran degli Ayatollah, appena arrivata in Italia, il 31 dicembre 2023, è stata immediatamente arrestata, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Non essendo stata accusata di avere fatto torturare uomini e donne indifesi, né di avere stuprato bambini, ma di avere distribuito acqua ad altri migranti sulla barca durante la traversata, Maysoonsi è fatta dieci mesi di galera, sette nel carcere di Castrovillari e altri tre in quello di Reggio Calabria. Non essendo inseguita da alcun mandato della Corte penale internazionale, ma solo dalle minacce di morte del regime iraniano, Maysoonin carcere ci è rimasta fino al 22 ottobre scorso, quando sono caduti i «gravi indizi» contro di lei.