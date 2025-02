Quelle come te… Grande Fratello Helena choc contro Zeudi | la frase gravissima durante la pubblicità

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata delandata in onda ieri sera, 6 febbraio 2025, è stata caratterizzata da momenti di alta tensione, in particolare per lo sacceso traPrestes eDi Palma.una pausa pubblicitaria,ha rivolto aunache ha suscitato ampie polemiche: “Chi vuoi convincere? A me non mi va bene il tuo discorso. Con te avevo un rapporto di amicizia, abbiamo un rapporto di amicizia. Secondo me tu e tante donne con la tua scelta sessuale devono comportarsi meglio nel fare questa cosa che stati facendo. Tu sai benissimo che ero la tua amica e mi comportavo coma amica”.>> “Hanno cacciato Eva Grimaldi”., la scoperta dopo l’annuncio di SignoriniIl contesto della discussione risale a un episodio precedente, quando un aereo con lo striscione “H&Z.