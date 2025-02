Quattro candidati a cavallo scuro che potrebbero vincere il Super Bowl MVP

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-07 19:15:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Diversi Hall of Famers e NFL Greats sono stati nominati MVP delnel corso degli anni. Patrick Mahomes è stato l’MVP di ogniche ha vinto. Nel frattempo, Tom Brady ha vinto cinque premi MVP del.Allo stesso tempo, alcune persone meno conosciute hanno sorpreso tutti e hanno avuto il miglior gioco della loro vita nel. L’ex linebacker di Seattle Seahawks Malcolm Smith, che non ha mai realizzato un Proe ha giocato per sei diverse squadre, è stato nominato MVP delXLVIII dopo aver registrato un pick-six, un recupero di fumble e dieci contrasti. Dexter Jackson, che non ha mai guadagnato onori di All-Pro o Pro, è un altro giocatore che è stato nominato MVP delnonostante non abbia avuto una carriera stellare al di fuori del grande gioco.