Wired.it - Quanto vale il Festival di Sanremo 2025? I numeri dell'impatto economico

Leggi su Wired.it

Ey mette in fila iper organizzazione, pubblicità e pubblico. Ogni euro investito si moltiplica 2,5 volte. Un affare anche per l'occupazione. Per ora Carlo Conti batte anche Amadeus