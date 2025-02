Game-experience.it - Quanto hanno venduto Metaphor: ReFantazio e Sonic X Shadow Generations? Lo rivela SEGA

ha pubblicato il suo rapporto finanziario relativo ai primi tre trimestri dell’anno fiscale,ndo il totale delle vendite di due dei suoi titoli di punta:. Sebbene la compagnia non abbia fornito i numeri esatti per ciascun gioco separatamente, è possibile dedurli dai dati precedenti.Secondodichiarato da, i due giochi insiemeraggiunto 3,77 milioni di copie vendute entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, a metà gennaio era stato già annunciato cheaveva superato la soglia dei 2 milioni di copie. Di conseguenza, facendo una semplice sottrazione si può stimare cheabbiatra 1,5 e 2 milioni di copie.Il risultato dipuò essere considerato positivo, specialmente perché si tratta di una nuova proprietà intellettuale sviluppata da Atlus, un’azienda nota per franchise consolidati come Persona e Shin Megami Tensei.