Quanto fanno pagare i club per i giovani fan?

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:L’onore di essere una mascotte da calcio è una tradizione affascinante. Le opportunità per isostenitori di sentirsi vicini ai loro eroi esono pochi e lontani tra loro, e non si avvicina molto di più che guidare la squadra per una partita.Anche idella Premier League e del campionato offrono la possibilità di essere una mascotte. In un’epoca in cui il calcio ai massimi livelli può sentirsi disinfettata, la persistenza di questa usanza deve essere applaudita.Tuttavia, dove c’è accesso per essere ottenuto, ci sono soldi da guadagnare. La mascotte della giornata è diventata un altro aspetto del grande tiro alla fune del calcio tra comunità e commercio.costa essere una mascotte della giornata?Mascotte che guidano la squadra è una tradizione calcistica di vecchia data (Credito d’immagine: Athena Pictures/Getty Images)Per molti appassionati di calcio di una piega tradizionalista, il ruolo della mascotte della giornata è visto come un privilegio, non solo un acquisto.