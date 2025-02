Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Mattia Bellucci a Rotterdam? “Sono giovane per pensarci”: cifra interessante

ha chiaramente detto che non è interessato aie che èper pensare agli assegni, ma il montepremi che si è assicurato raggiungendo le semifinali del torneo ATP 500 didesta necessariamente interesse. Il 23enne si è infatti assicurato un bonifico di 128.785 dollari statunitensi (circa 124.700 euro):indubbiamente significativa per un ragazzo che in tutta la carriera aveva messo da parte 860.000 dollari.Il riscontro economico è rilevante perchéstate rimarchevoli le prestazioni offerte nell’arco dell’intera settimana sul cemento della località olandese, dove ha sconfitto il russo Daniil Medvedev (numero 7 del mondo) e il greco Stefanos Tsitsipas (numero 11 del ranking ATP) meritandosi così l’incrocio con l’australiano Alex de Minaur (numero 8 della classifica internazionale).