Quanti punti servono per entrare in Champions? Che lotta decideranno gli scontri diretti

Laper laLeague entra sempre più nel vivo. Con la splendida vittoria della Fiorentina di Raffaele Palladino contro l’Inter di Simone Inzaghi, nella prosecuzione del match valevole per la quattordicesima giornata, la classifica si delinea sempre più. La quota del quarto, e anche del quinto posto al momento, è 42dopo 23 giornate. Andiamo a fare un po’ di previsioni e andiamo a vedere chi può sperare di partecipare alla prossimaLeague.LA CLASSIFICA DOPO 23 GIORNATENapoli 54Inter 51Atalanta 47Fiorentina 42Lazio 42Juventus 40Bologna 37*Milan 35**una partita in menoINCOGNITA RANKING UEFAPartiamo da un fatto: l’Italia, ad oggi, non sa se il prossimo anno porterà quattro o cinque squadre inLeague. Questo perché la situazione del ranking Uefa è molto incerta: l’Inghilterra vola ed è praticamente imprendibile per tutte, ma il secondo posto è affare a due tra Italia e Spagna con questi ultimi che rincorrono l’Italia e la vedono da vicina (17,312 vs 17,178).