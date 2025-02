Oasport.it - Quante posizioni guadagnano Cocciaretto e Bronzetti nel ranking WTA: dove possono arrivare a Cluj

Elisabettae Luciasaranno protagoniste di un intrigante derby tra la numero 2 e 3 d’Italia in occasione dei quarti di finale del WTA 250 di-Napoca 2025. Sul veloce indoor della località rumena si disputerà il primo scontro diretto ufficiale nel circuito maggiore tra la marchigiana e la romagnola, che in passato non si erano mai incrociate.Le campionesse del mondo in carica con la maglia azzurra in Billie Jean King Cup si daranno battaglia nel quarto e ultimo match in programma oggi a-Napoca, con in palio un posto in semifinale contro la vincente del confronto tra la ceca Katerina Siniakova e la bulgara Viktorija Tomova.non avevano cominciato bene la stagione, ma le prestazioni di questa settimana in Romania potrebbero dare una svolta al loro 2025.