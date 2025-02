Oasport.it - Quante posizioni guadagnano Bolelli/Vavassori nel ranking di doppio e dove possono arrivare a Rotterdam

Simoneed Andreasono approdati in semifinale nel torneo didell’ATP 500 di, ma, nonostante l’eccellente traguardo raggiunto, i 180 punti incamerati finora nei Paesi Bassi non rientrano tra i migliori risultati della coppia azzurra.L’ultimo dei tornei utili, per entrambi gli azzurri, infatti, vale proprio 180 punti, e quindi la manifestazione di, al momento, non modifica né punteggio né piazzamento dei due italiani rispetto all’ultimo aggiornamento: Simoneresta 10° nelATP, Andreasi conferma 11°.Entrambi sono a quota 5990, ma una vittoria nel penultimo atto metterebbe in palio altri 120 punti, che porterebbero i due azzurri a quota 6110, non modificandone, tuttavia, il piazzamento. Vincendo il torneo, invece, i due italiani salirebbero a 6310, conche diventerebbe sesto esettimo.