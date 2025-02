Oasport.it - Quante posizioni guadagna Lucia Bronzetti nel ranking WTA: possibile sorpasso su Cocciaretto per il n.2 d’Italia

Leggi su Oasport.it

La vittoria nel derby contro Elisabettaha speditoin semifinale nel tabellone di singolare femminile dei Transylvania Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Cluj-Napoca, in Romania.L’azzurra prosegue così nella sua risalita nelWTA:lunedì 3 febbraio si trovava a quota 915 punti, al 72° posto, ma con la vittoria di questa sera si è già portata a quota 983 punti, al 61° posto virtuale. In caso di vittoria in semifinale, poi,si porterebbe al numero 2.L’azzurra infatti, salirebbe a quota 1048 punti, al 56° posto virtuale, firmando ilsu Elisabetta, che dopo la sconfitta odierna si ferma invece a quota 1012. In caso di successo nel torneo, infine,andrebbe a quota 1135 punti, al 51° posto virtuale.