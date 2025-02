Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG maschile e terza prova femminile Mondiali, startlist, streaming

Venerdì 7 febbraio a Saalbach (Austria) proseguiranno i2025 di sci: in programma il, che scatterà alle ore 11.30, e laed ultimacronometrata della discesa libera, prevista alle ore 09.30.LA DIRETTA LIVE DELLADI DISCESADALLE 9.30LA DIRETTA LIVE DELDEIDI SCIDALLE 11.30Nelsaranno protagonisti quattro azzurri, ovvero Mattia Casse, Dominik Paris, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni, mentre nella secondacronometrata della discesa liberasaranno cinque le azzurre al via, Nicol Delago, Laura Pirovano, Federica Brignone, Sofia Ga ed Elena Curtoni.Per ildei2025 di scila diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, invece per quanto concerne ladella discesa, la direttasarà trasmessa da discovery+, infine sia per la garache per lala diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.