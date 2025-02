Quotidiano.net - Quando l’arte è terapia. Danza, pennelli e libri per conoscersi meglio

Accoglienza, creatività, inclusione e osservazione senza giudizio sono le parole chiave necessarie per comprendere il mondo delle ’Arti terapie’. Un universo affascinante che ha come obiettivo il benessere dell’individuo. "Si tratta di percorsi di conoscenza di sé – sottolinea Sara Marzaduri, esperta inMovimento(DMT) e presidente dell’associazione bolognese Sharazàd –. Il compito delterapeuta è facilitare l’auto espressione, il cambiamento, la riflessione e la crescita personale attraverso materiali artistici da utilizzare in un ambiente protetto. I materiali variano a seconda dell’intervento di cui si necessita. Musica,, parole, gesti, movimenti, o anche il semplice stare fermi all’interno di uno spazio. Sono tutti strumenti del percorso". "Nelle arti terapie è fondamentale il processo creativo poiché è attraverso la creazione che avviene l’espressione.