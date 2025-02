Tvzap.it - Quando inizia “Pechino Express 2025”: svelati itinerario, coppie in gara e promo

Programmi tv. L'attesa è finita per i fan di. La nuova stagione torna da giovedì 6 marzo in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Al timone dell'adventure game ancora una volta Costantino della Gherardesca con l'inviato speciale Fru. Novedi concorrenti affronteranno il viaggio "Fino al tetto del mondo", partendo dalle Filippine, attraversando la Thailandia e arrivando in Nepal. Unche si preannuncia indimenticabile. Si tratta di tre location completamente differenti tra loro. Novein, un solo vincitore:– Fino al tetto del mondo prenderà il via tra poco meno di un mese.