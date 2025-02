Oasport.it - Quando i prossimi Test di MotoGP? Programma Buriram 2025, orari, tv

Prove a stretto giro. Andate in archivio isul circuito di Sepang (Malesia), lavolerà in Thailandia, sul tracciato di, per affrontare una due-giorni di prove pre-season dal 12 al 13 febbraio. SulInternational Circuit si terrà anche il primo appuntamento del Mondiale(28 febbraio-2 marzo) e quindi fungerà anche da antipasto per quanto accadrà nel primo week end del campionato.Situato a 410km a nord-est della capitale, Bangkok,sta a significare “terra della felicità” e si caratterizza per il caldo e l’umidità, tipiche del sudest asiatico. La pista di 4,554 km presenta 12 curve e metterà a dura prova i piloti e le moto sotto tutti i punti di vista. Le sue strutture di ultima generazione possono accogliere 100.000 persone con varie tribune intorno al circuito che offrono una visione privilegiata agli spettatori.