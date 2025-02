Donnapop.it - Quando finisce il Grande Fratello e quando inizia L’Isola dei Famosi? Ecco svelate le date

Leggi su Donnapop.it

il? E, invece,dei? Finalmente abbiamo delle!Nonostante il flop del programma di Alfonso Signorini, gli autori delhanno comunque continuato a rimpinguare il cast della trasmissione. Per questo motivo, in tanti hanno ipotizzato che il reality durasse ancora a lungo, poiché il numero di concorrenti nella casa è ancora troppo alto per essere smaltito in fretta.Alcuni hanno anche immaginato che quest’annodeinon andasse affatto in onda, lasciando che ilproseguisse fino a maggio. Dov’è la verità? Finalmente sembra essersi mosso qualcosa ed esisterebbero dellecirca l’inizio di un programma e la fine di un altro.Durante la ventottesima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, qualcuno ha ipotizzato che il reality potesse durare ancora a lungo: “Magari che ne sai,a maggio o giugno prima dell’estate e della chiusura degli altri programmi.