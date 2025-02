Ilfattoquotidiano.it - “Qualsiasi uomo che vuole uscire con me dovrebbe sborsare circa 5mila euro al mese per i miei trattamenti estetici”: così la modella brasiliana Janaina Prazeres

Bellissima, invidiata e senza peli sulla lingua. La statuaria35ennesi era già fatta notare sui media con una intervista al Daily Star, dove si è lamentata per quella che, invece, da molti è considerato il pregio migliore: “È una maledizione esseresexy, le persone mi trattano più come un oggetto”. tutti si aspettano che io sia perfetta tutti i giorni e per tutto il tempo”. Dalla suaha speso 900milain chirurgia plastica per attirare. Da quel momento la sua vita è cambiata perché ha vinto, addirittura, il titolo di “Donna perfetta” di Playboy.Ma non è tutto. Laha degli standard molto alti in fatto di uomini. Perché? Non si accontenta. E se da un lato Tina Cipollari, lo storico volto di “Uomini e donne”, ha specificato che cerca unche abbia un generoso conto in banca, dall’altranon è da meno.