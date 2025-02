Ilveggente.it - Quali sono i Rolex preferiti da Jannik Sinner

Leggi su Ilveggente.it

Toglietegli tutto ma non il suoquesti i modelli più amati dal numero 1 del tennis, l’italiano.Non è un tipo glamour. Eppure, a modo suo, riesce comunque a dettar legge in fatto di moda. Ci è riuscito per la prima volta quando, due anni fa, è sceso in campo a Wimbledon portando con sé, per la prima volta in assoluto, l’esclusivo borsone griffato che la maison Gucci aveva appositamente realizzato per il tennista che sarebbe diventato, più tardi, il numero 1 del mondo.da(AnsaFoto) – Ilveggente.itQuello adornato con lo storico monogramma non è, ad ogni modo, il solo accessorio di lusso che il fenomeno di San Candido ha avuto l’occasione di sfoggiare fino a questo momento. Chi seguesa bene, infatti, che, oltre che per le automobili, il tennista altoatesino ha un debole anche per gli orologi.